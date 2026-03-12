Exposition de calligraphie arabe – Fleurs du silence Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-29 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Exposition du mardi 14 au jeudi 30 avril · Ormédo · entrée libre · aux horaires d’ouverture de la médiathèque Tout public

Lahcen Oujddi est né dans la palmeraie d’El Khorbat, au sud-est du Maroc, dans une famille d’artisans. Sa production artistique reste fortement influencée par la richesse de sa culture d’origine, la culture berbère et par la tradition de la poésie arabe dont il se nourrit. Il illustre des citations et des proverbes de différentes cultures et des adages issus de la sagesse universelle. La calligraphie est pour lui un art du mouvement, et c’est dans la gestuelle qui conduit le trait qu’il donne vie à son art.Exposition du mardi 14 au jeudi 30 avril · Ormédo · entrée libre · aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



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