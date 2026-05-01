Eugénie-les-Bains

EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU

Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-27

Mes collages, rêves recomposés, paysages intérieurs, fragments fragiles réunis, pour trouver ma place et garder

mon mystère.

Rêver comme on entrouvre une fenêtre. Découper pour libérer des fragments de mondes cachés. Assembler pour

inventer un dialogue insoupçonné. Coller pour suspendre l’instant où tout devient évidence. Encadrer comme on trace

un seuil invisible.

Camille Carreau

MER. 27 MAI > SAM. 27 JUIN

Exposition

JEUDI 28 MAI 18H Vernissage .

Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 52 37

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English : EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU

L’événement EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie