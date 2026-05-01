EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU Eugénie-les-Bains
EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU Eugénie-les-Bains mercredi 27 mai 2026.
Eugénie-les-Bains
EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU
Médiathèque Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-05-27
Mes collages, rêves recomposés, paysages intérieurs, fragments fragiles réunis, pour trouver ma place et garder
mon mystère.
Rêver comme on entrouvre une fenêtre. Découper pour libérer des fragments de mondes cachés. Assembler pour
inventer un dialogue insoupçonné. Coller pour suspendre l’instant où tout devient évidence. Encadrer comme on trace
un seuil invisible.
Camille Carreau
MER. 27 MAI > SAM. 27 JUIN
Exposition
JEUDI 28 MAI 18H Vernissage .
Médiathèque Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 52 37
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English : EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU
L’événement EXPOSITION DE CAMILLE CARREAU Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Aire Eugénie
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