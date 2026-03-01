Exposition de caricatures Moulins-sur-Céphons

Exposition de caricatures

La Médiathèque de Moulins-sur-Céphons accueille une exposition de caricatures réalisée par Dominique Le Bourhis, du 7 mars au 25 avril.

À travers une série de portraits expressifs et pleins d’humour, l’artiste pose un regard décalé sur ses sujets. Son trait précis et son sens de l’observation donnent naissance à des caricatures à la fois amusantes, surprenantes et parfois piquantes, qui ne laissent pas indifférent.

Cette exposition est une belle occasion de découvrir le travail d’un artiste qui joue avec les formes, les expressions et les personnalités, tout en invitant le public à sourire et à porter un regard différent sur l’art du portrait.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15

