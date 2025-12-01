Exposition de carnets de voyage Des Mauges aux Écrins BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges
DES MAUGES AUX ECRINS. À PIED, EN SUIVANT LE RYTHME DU SOLEIL. Juste envie de prendre l’air.
Au printemps 2022, nous décidons de partir marcher depuis les Mauges…
jusque dans les Alpes ! Nous suivons la Loire entre les coteaux, les moulins,
les châteaux et les bâtisses en tuffeau. Nous traversons les platitudes de
l’Indre, les collines de la Creuse, les Puys et volcans d’Auvergne, les villages
médiévaux perchés de la Haute-Loire. Nous continuons dans les Monts
d’Ardèche, traversons une partie de la Drôme pour arriver fin août en Isère,
au coeur des Écrins.
L’exposition retrace ce voyage réalisé entièrement à pied et en bivouac, 5 mois
sur les sentiers de France. Vous pourrez y découvrir nos carnets originaux, des
impressions de nos croquis, quelques photos, anecdotes et sons du voyage.
Laura Dilé et Charly Baranger, (graphistes et illustrateurs à Beaupréau).
AU PROGRAMME
VERNISSAGE DÉDICACE ET VISITE GUIDÉE
VENDREDI 12 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30
ATELIER BD DESSINE TON VOYAGE À TRAVERS LA FRANCE (à partir de 6 ans, matériel fourni)
MERCREDI 17 DÉCEMBRE DE 14H30 À 15H30
ATELIER CROQUIS (à parti de 14 ans)
SAMEDI 27 DÉCEMBRE DE 14H00 À 16H00
GRATUIT, INSCRIPTIONS AU 07 68 49 16 30
OU PAR MAIL DILELAURA@GMAIL.COM .
BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 49 16 30 DILELAURA@GMAIL.COM
