Exposition de carnets de voyage Des Mauges aux Écrins BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

DES MAUGES AUX ECRINS. À PIED, EN SUIVANT LE RYTHME DU SOLEIL. Juste envie de prendre l’air.

Au printemps 2022, nous décidons de partir marcher depuis les Mauges…

jusque dans les Alpes ! Nous suivons la Loire entre les coteaux, les moulins,

les châteaux et les bâtisses en tuffeau. Nous traversons les platitudes de

l’Indre, les collines de la Creuse, les Puys et volcans d’Auvergne, les villages

médiévaux perchés de la Haute-Loire. Nous continuons dans les Monts

d’Ardèche, traversons une partie de la Drôme pour arriver fin août en Isère,

au coeur des Écrins.

L’exposition retrace ce voyage réalisé entièrement à pied et en bivouac, 5 mois

sur les sentiers de France. Vous pourrez y découvrir nos carnets originaux, des

impressions de nos croquis, quelques photos, anecdotes et sons du voyage.

Laura Dilé et Charly Baranger, (graphistes et illustrateurs à Beaupréau).

AU PROGRAMME

VERNISSAGE DÉDICACE ET VISITE GUIDÉE

VENDREDI 12 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30

ATELIER BD DESSINE TON VOYAGE À TRAVERS LA FRANCE (à partir de 6 ans, matériel fourni)

MERCREDI 17 DÉCEMBRE DE 14H30 À 15H30

ATELIER CROQUIS (à parti de 14 ans)

SAMEDI 27 DÉCEMBRE DE 14H00 À 16H00

GRATUIT, INSCRIPTIONS AU 07 68 49 16 30

OU PAR MAIL DILELAURA@GMAIL.COM .

