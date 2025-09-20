Exposition de cartes anciennes « Ancy 1900 » Mairie d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc

Exposition de cartes anciennes « Ancy 1900 » 20 et 21 septembre Mairie d’Ancy-le-Franc Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Venez découvrir le parcours de cartes anciennes qui vous invite à comparer le village avec ses artisans et commerçants d’aujourd’hui à ce qu’il était au début du XXe siècle. Le parcours du circuit est disponible à l’Office de tourisme d’Ancy-le-Franc.

Mairie d’Ancy-le-Franc 2 Grande Rue, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Ancy-le-Franc Yonne Bourgogne-Franche-Comté

