Exposition de cartes anciennes « Ancy 1900 » Mairie d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc
Exposition de cartes anciennes « Ancy 1900 » Mairie d’Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc samedi 20 septembre 2025.
Exposition de cartes anciennes « Ancy 1900 » 20 et 21 septembre Mairie d’Ancy-le-Franc Yonne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00
Venez découvrir le parcours de cartes anciennes qui vous invite à comparer le village avec ses artisans et commerçants d’aujourd’hui à ce qu’il était au début du XXe siècle. Le parcours du circuit est disponible à l’Office de tourisme d’Ancy-le-Franc.
Mairie d’Ancy-le-Franc 2 Grande Rue, 89160 Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc 89160 Ancy-le-Franc Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Journées européennes du patrimoine 2025
© Commune d’Ancy-le-Franc