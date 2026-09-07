Exposition de cartes postales anciennes à la Micro-Folie, Château médiéval de Surgères, Surgères

Informations pratiques

Exposition de cartes postales anciennes à la Micro-Folie 18 et 19 septembre Château médiéval de Surgères Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Prolongez votre voyage dans le passé en découvrant l’exposition de cartes postales anciennes présentée à la Micro-Folie.

En complément de l’exposition en plein air, elle vous invite à explorer de nouveaux clichés d’époque, accompagnés d’explications et d’anecdotes pour mieux comprendre l’histoire et l’évolution du territoire.

Château médiéval de Surgères square du Château, 17700 Surgères, France Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546070023 https://www.ville-surgeres.fr/decouvrir/incontournables/patrimoine/chateau-surgeres Le château du XIIe siècle a été plusieurs fois modifié au gré de ses propriétaires, depuis les Maingot jusqu’à nos jours. La mairie occupe aujourd’hui l’édifice.

La Ville de Surgères vous propose un parcours Audio au cœur de son site historique.

Prolongez votre voyage dans le passé en découvrant l’exposition de cartes postales anciennes présentée à la Micro-Folie.

©villedesurgeres