Exposition de cartes postales anciennes Chapelle du Calvaire Vic-sur-Cère

Exposition de cartes postales anciennes Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle du Calvaire

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la municipalité de Vic-sur-Cère vous propose une exposition de reproductions agrandies de cartes postales anciennes issues du fonds de Mr Laurent Puech. Ces images du passé présentent la commune au début du XXème siècle.

Par ailleurs, une scénographie autour de la « Belle Epoque » (décor, affiches et tenues d’Epoque) sera également présentée pour la clôture de la chasse au livre « Le mystère de la Reine ».

Les particpant(e)s pourront également y retirer leur lot.

En partenariat avec l’Office de Tourisme et l’Iraliot

Chapelle du Calvaire Chapelle du Calvaire 15800 VIC SUR CERE Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.62.00.99. Cette chapelle dépendait du couvent des Bénédictines, fondé vers 1640 par Camille de Pestels. Nous avons peu de renseignements précis sur sa construction, mais elle semble avoir été édifiée au milieu du 17è s. La chapelle actuelle date de 1827, elle sert de salle d’exposition. C’est un petit édifice homogène de plan rectangulaire, à chevet en segment de cercle, surmonté d’un clocheton à l’Ouest. La croix monumentale sur le terre-plein de la chapelle du Calvaire porte la date de 1867, et son soubassement 1866. Croix en fer forgé et fonte, elle repose sur un globe et est fixée sur un soubassement.

Aujourd’hui, la Chapelle du Calvaire accueille de nombreuses expositions.

Faire un détour par cette petite chapelle sur les hauteurs de Vic sur Cère, c’est s’assurer d’avoir un point de vue imprenable sur la ville s’offre à vous. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

