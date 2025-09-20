Exposition de cartes postales anciennes du village Église Saint-Loup Rillé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition de 40 cartes postales anciennes concernant le bâti du village de Rillé.

Église Saint-Loup 7 rue de l’Église 37340 Rillé Rillé 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire C’est un monument composite formé par l’ancien prieuré fondé au XIe siècle. En rehaussant la digue de l’étang au XVe siècle, l’église paroissiale a été inondée. Il subsiste une portion de mur méridional en petit appareil et une petite fenêtre en plein cintre condamnée qui rappellent ses origines du XIe siècle.

Un grand arc brisé du XVe siècle ouvre sur un chœur et un transept très larges du XIIe siècle.

Le bas-coté, construit après l’arrivée des reliques de Saint Urbain en 1213 a eu sa voûte refaite au XVIe siècle.

Le clocher du XIIe siècle a été terminé par une flèche en pierre au XVe siècle, époque de la construction du porche et de la sacristie enjolivés au XVIe siècle .

Il subsiste des stalles du XVe siècle dans les bras du transept.

L’Église Saint-Loup possède deux chasses des reliques de saint Loup et du pape Saint Urbain Ier.

Auteur inconnu – Carte postale