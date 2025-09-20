Exposition de Cartes Postales Anciennes Maison Maris Stella Wissant

Exposition de Cartes Postales Anciennes Maison Maris Stella Wissant samedi 20 septembre 2025.

Exposition de Cartes Postales Anciennes 20 et 21 septembre Maison Maris Stella Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À travers la collection de Gaëtan Bavière, plus de 200 cartes postales anciennes vous plongeront dans la mémoire de Wissant, de 1900 aux années 1980.

Villas d’antan, grand hôtel de la digue, pêcheurs wissantais, scènes de vie quotidienne… Chaque carte raconte une histoire, un instant figé qui fait revivre tout un village. Un diaporama viendra compléter cette immersion dans le patrimoine local.

Cette exposition se déroule à la Maison Maris Stella, lieu unique porté par Les Petits Frères des Pauvres, où solidarité et convivialité sont au cœur de chaque activité. Ici, chaque moment partagé contribue à briser la solitude et à redonner aux aînés la place qu’ils méritent.

Maison Maris Stella 8 rue du professeur leloir Wissant 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321359132 http://www.petitsfreresdespauvres.fr https://www.facebook.com/share/16bPKqCrDi/ Depuis plus de 50 ans, la Maison Maris Stella (Les Petits Frères des Pauvres), accueille des personnes âgées isolées pour des séjours de vacances. La Maison était avant cela un hôtel-restaurant prisé des célébrités dans les années 50. Le Général De Gaulle y a même séjourné. La Maison est située en plein coeur du village de Wissant. Possibilité de stationnement à proximité.

À travers la collection de Gaëtan Bavière, plus de 200 cartes postales anciennes vous plongeront dans la mémoire de Wissant, de 1900 aux années 1980.

PFP