Exposition de cartes postales anciennes Médiathèque André Malraux Contrexéville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

La Médiathèque propose une exposition participative de cartes postales anciennes.

En amont de cette exposition, elle vous invite à fouiller dans vos tiroirs, albums ou boîtes à souvenirs, à la recherche de cartes postales anciennes représentant des bâtiments ou des rues de la ville.

Médiathèque André Malraux 123 rue Jean Moulin, 88140 Contrexéville Contrexéville 88140 Vosges Grand Est Depuis sa création en 1981, la Médiathèque municipale propose et organise des actions culturelles, s'adressant à un public diversifié.

Tout au long de l’année, la Médiathèque met en place des animations gratuites.

La Médiathèque municipale André-Malraux de Contrexéville est riche de plus de 10 000 ouvrages, périodiques, CD et DVD.

Située au rez-de-chaussée de l’Espace Andrée-Chedid, elle dispose de plusieurs coins conviviaux et espaces de travail, ainsi que d’un pôle multimédia.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Médiathèque de Contréxeville