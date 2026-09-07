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Exposition de cartes postales anciennes, Médiathèque Municipale de Gannat, Gannat

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Municipale de Gannat · Gannat

Exposition de cartes postales anciennes, Médiathèque Municipale de Gannat, Gannat

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Municipale de Gannat
Adresse
12, Allée des Tilleuls, 03800 Gannat
Ville
03800 Gannat
Département
Allier

Exposition de cartes postales anciennes Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Municipale de Gannat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, commerces, paysages urbains…
Les cartes postales des fonds anciens de la médiathèque racontent Gannat à travers les décennies. Une invitation à parcourir le temps en images.

Médiathèque Municipale de Gannat 12, Allée des Tilleuls, 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470903841 https://mediatheque.ville-gannat.fr/
Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, commerces, paysages urbains…

©Ministère de la Culture

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