Exposition de cartes postales anciennes, Médiathèque Municipale de Gannat, Gannat
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Municipale de Gannat · Gannat
Informations pratiques
Exposition de cartes postales anciennes Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Municipale de Gannat Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, commerces, paysages urbains…
Les cartes postales des fonds anciens de la médiathèque racontent Gannat à travers les décennies. Une invitation à parcourir le temps en images.
Médiathèque Municipale de Gannat 12, Allée des Tilleuls, 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470903841 https://mediatheque.ville-gannat.fr/
Monuments historiques, vie quotidienne, artisanats, commerces, paysages urbains…
©Ministère de la Culture
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