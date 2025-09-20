Exposition de cartes postales anciennes, tableaux, sculptures et voitures anciennes Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Roquemaure

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition à la chapelle : entre art, mémoire et patrimoine automobile

Poussez les portes de la chapelle pour découvrir une exposition éclectique mêlant cartes postales anciennes, tableaux et sculptures, dans un cadre chargé d’histoire.

Un véritable voyage à travers le temps et les formes artistiques, entre mémoire visuelle et création.

En parallèle, sur le parvis de la chapelle, admirez une exposition de voitures anciennes, témoins d’une autre époque, qui feront le bonheur des passionnés comme des curieux.

Vernissage le samedi 20 septembre à 11h30 — venez partager un moment convivial autour des œuvres et des mécaniques d’exception !

Chapelle Saint-Joseph-des-Champs Chapelle Saint-Joseph, Route de Nîmes, Roquemaure Roquemaure 30150 Gard Occitanie 0621764524 https://www.roquemaure.fr/les-amis-de-la-chapelle-saint-joseph/ La chapelle Saint Joseph des Champs à été construite vers les XIIème et XIIIème siècles dans les champs qui entouraient la cité de Roquemaure.

Cette chapelle est un bien communal. En 1973, sous l’impulsion de Mlle Suzanne IMBERT, Reine du Félibrige de 1934 à 1941 fut créé l’association « Les Amis de la Chapelle Saint-Joseph-des-Champs et Monuments Historiques de Roquemaure », chargée de gérer le patrimoine et d’animer cet édifice religieux avec le concours de la Municipalité et de la Paroisse. Places de parking le long de la route de Nimes.

