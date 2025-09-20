Exposition de cartes postales et parchemins Espace Emilie Chérel, 44590 Derval Derval

Exposition de cartes postales et parchemins 20 et 21 septembre Espace Emilie Chérel, 44590 Derval Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition des cartes postales de Derval + de 350.

Exposition des parchemins sur Derval et son histoire de 1400 à 1789.

Le Dimanche 21 septembre de 14h à 18h : le paléographe Yohan GOURDON viendra vous présenter et expliquer la paléographie.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Espace Emilie – Chérel à Derval

Journées européennes du patrimoine 2025

