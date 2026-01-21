Exposition de cartes postales Le Centre-ville de Dun-sur-Auron Dun-sur-Auron

Exposition de cartes postales Le Centre-ville de Dun-sur-Auron

Samedi 2026-02-07

2026-02-08

2026-02-07

Exposition de cartes postales anciennes.

Après le succès rencontré les précédentes années, l’association de Philatépoésie Cartophilie Dunoise vous invite à découvrir une nouvelle exposition de cartes postales anciennes et de photos, cette fois-ci sur le thème Le centre-ville de Dun-Sur-Auron , Samedi 07 Février 2026 de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 et Dimanche 08 Février 2026 de 15h00 à 18h00 dans l’ancien office de tourisme situé au fond de la cour à côté de la Bibliothèque Municipale Paul Moreau à Dun-Sur-Auron.

L’entrée est gratuite, ne manquez pas cette exposition, ils vous attendent tout aussi nombreux cette année ! .

Place Gustave Vinadelle Dun-sur-Auron 18130 Cher Centre-Val de Loire

Exhibition of old postcards.

