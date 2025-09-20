Exposition de cartes postales, photos anciennes et costumes Salle du Marronnier La Plaine-sur-Mer

Salle du Marronnier Rue de la Croix Mouraud La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Voyage dans le Temps exposition de véhicules anciens à La Plaine-sur-Mer

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Plaine-sur-Mer accueille une exposition fascinante de cartes postales et de photos anciennes. Cette exposition offre une plongée dans le passé de la commune, retraçant son évolution à travers des clichés d’époque.

Au programme

exposition de cartes postales et photos anciennes

anecienne horloge horizontale à mouvements triangulaires de l’église de La Plaine-sur-Mer

costumes de l’association Festi’Char

initiation à la confection de papillotes

Salle du Marronnier Rue de la Croix Mouraud La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

