Exposition de cartes postales, photos anciennes et costumes Salle du Marronnier La Plaine-sur-Mer

Salle du Marronnier Rue de la Croix Mouraud La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Voyage dans le Temps exposition de véhicules anciens à La Plaine-sur-Mer
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de La Plaine-sur-Mer accueille une exposition fascinante de cartes postales et de photos anciennes. Cette exposition offre une plongée dans le passé de la commune, retraçant son évolution à travers des clichés d’époque.
Au programme
exposition de cartes postales et photos anciennes
anecienne horloge horizontale à mouvements triangulaires de l’église de La Plaine-sur-Mer
costumes de l’association Festi’Char
initiation à la confection de papillotes
Salle du Marronnier Rue de la Croix Mouraud La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
English :
Journey through time: vintage vehicle exhibition in La Plaine-sur-Mer
German :
Voyage dans le Temps: Ausstellung von Oldtimern in La Plaine-sur-Mer
Italiano :
Viaggio nel tempo: mostra di veicoli d’epoca a La Plaine-sur-Mer
Espanol :
Viaje en el tiempo: exposición de vehículos de época en La Plaine-sur-Mer
