Exposition de cartes postales « Sedan avant 1914 » Maison du Patrimoine de Sedan Sedan

gratuit

Début : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:30:00+01:00

Cette exposition, proposée par l’Amicale Philatélique et cartophile de Sedan

à l’occasion des Journées nationales de l’architecture, retrace l’architecture

de Sedan au début du XXe siècle.

Faites une plongée dans le temps avec cette exposition !

Maison du Patrimoine de Sedan Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr Ces anciens bains-douches construits de 1913 à 1921 ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré, muni d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Sous le nom de « Maison du Patrimoine », cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. Parking gratuit à proximité pour les voitures (pas pour les cars)

©Service du Patrimoine / Ville de Sedan