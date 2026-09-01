Exposition de CÉCILE WINDECK Place du Pradou Taulignan

Informations pratiques

Taulignan

Exposition de CÉCILE WINDECK

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23

Vernissage le 19 septembre – entrée libre

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Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 65 40 info@taulignanarts.fr

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English :

Opening reception on September 19—free admission

L’événement Exposition de CÉCILE WINDECK Taulignan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes