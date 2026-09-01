Exposition de CÉCILE WINDECK Place du Pradou Taulignan
mercredi 16 septembre 2026 · Place du Pradou · Taulignan
Informations pratiques
Taulignan
Exposition de CÉCILE WINDECK
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23
Vernissage le 19 septembre – entrée libre
.
Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 65 40 info@taulignanarts.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening reception on September 19—free admission
L’événement Exposition de CÉCILE WINDECK Taulignan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Taulignan (Drôme)
- exposition cadastres de Taulignan du XVII restaurés, Maison communale Taulignan, Taulignan 18 septembre 2026
- Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin, Salle des fêtes de Taulignan, Taulignan 20 septembre 2026
- Festival Page Blanche Une soirée à Vienne Salle des Fêtes Taulignan 13 octobre 2026