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AGENDA · Taulignan

Exposition de CÉCILE WINDECK Place du Pradou Taulignan

mercredi 16 septembre 2026 · Place du Pradou · Taulignan

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du Pradou
Adresse
Chapelle du Pradou
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif

Taulignan

Exposition de CÉCILE WINDECK

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23

Vernissage le 19 septembre – entrée libre
  .

Place du Pradou Chapelle du Pradou Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 65 40  info@taulignanarts.fr

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English :

Opening reception on September 19—free admission

L’événement Exposition de CÉCILE WINDECK Taulignan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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