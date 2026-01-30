Exposition de CENTLAD COLLE GIRL dit “CENTLAD” Valençay

Exposition de CENTLAD COLLE GIRL dit “CENTLAD”

L’Office de Tourisme de Valençay accueille l’exposition-vente de CENTLAD COLLE GIRL dit “CENTLAD”.

Laissez-vous transporter par l’univers du collage. .

2 Avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 04 42 tourisme.valencay@orange.fr

English :

The Valençay Tourist Office hosts the CENTLAD COLLE GIRL (CENTLAD) exhibition and sale.

