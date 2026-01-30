Exposition de CENTLAD COLLE GIRL dit “CENTLAD” Valençay
Exposition de CENTLAD COLLE GIRL dit “CENTLAD” Valençay dimanche 1 février 2026.
2 Avenue de la Résistance Valençay Indre
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-28
2026-02-01
L’Office de Tourisme de Valençay accueille l’exposition-vente de CENTLAD COLLE GIRL dit “CENTLAD”.
Laissez-vous transporter par l’univers du collage. .
2 Avenue de la Résistance Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 04 42 tourisme.valencay@orange.fr
English :
The Valençay Tourist Office hosts the CENTLAD COLLE GIRL (CENTLAD) exhibition and sale.
