Exposition de céramique Salle Espace des Remparts Beauzac 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Exposition de céramique Salle Espace des Remparts Rue des Remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

Exposition de l’Atelier Terre de Beauzac POTERIE. Salle Espace des Remparts. 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

.

Salle Espace des Remparts Rue des Remparts

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Exhibition of the Beauzac Pottery Workshop. Espace des Remparts hall. 10am to 12:30pm and 2pm to 6pm.

German :

Ausstellung des Ateliers Terre de Beauzac POTERIE. Saal Espace des Remparts. 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Italiano :

Mostra del Laboratorio di ceramica di Beauzac. Sala Espace des Remparts. dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

Exposición del taller de alfarería de Beauzac. Sala Espace des Remparts. de 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h.

L’événement Exposition de céramique Beauzac a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron