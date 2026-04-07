Exposition de céramique Celles-sur-Belle
Exposition de céramique Celles-sur-Belle vendredi 1 mai 2026.
Celles-sur-Belle
Exposition de céramique
8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-08
L’artiste céramiste Laurence Molinard vous ouvre les portes de son atelier à l’occasion de son exposition de printemps.
Vernissage le 1er mai à 11h. Venez nombreux ! .
8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 68 71 91 laurencemolinard@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de céramique
L’événement Exposition de céramique Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres)
- Autour de l’Abbaye, le chemin de l’inspiration Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Le lavoir de Croué Montigné Celles-sur-Belle Deux-Sèvres 1 mai 2026
- La vallée de la Belle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Projection d’un documentaire sur le vélo, salle Robert Dalban Celles-sur-Belle, Celles-sur-Belle 29 mai 2026