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Exposition de céramique Celles-sur-Belle

Exposition de céramique Celles-sur-Belle

Exposition de céramique Celles-sur-Belle vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 8 Allée de la Poterie

Ville : 79370 Celles-sur-Belle

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Celles-sur-Belle

Exposition de céramique

8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-08

L’artiste céramiste Laurence Molinard vous ouvre les portes de son atelier à l’occasion de son exposition de printemps.

Vernissage le 1er mai à 11h. Venez nombreux !   .

8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 68 71 91  laurencemolinard@hotmail.fr

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English : Exposition de céramique

L’événement Exposition de céramique Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois

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