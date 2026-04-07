Celles-sur-Belle

Exposition de céramique

8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-08

L’artiste céramiste Laurence Molinard vous ouvre les portes de son atelier à l’occasion de son exposition de printemps.

Vernissage le 1er mai à 11h. Venez nombreux ! .

8 Allée de la Poterie Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 68 71 91 laurencemolinard@hotmail.fr

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English : Exposition de céramique

L’événement Exposition de céramique Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois