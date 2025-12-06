Exposition de céramiques

14 Rue Saint-André Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-27 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’artiste céramiste Marie-Bernadette Leturcq vous propose une expo-vente de crèches en céramiques authentiques, durables et poétiques.

L’artiste céramiste Marie-Bernadette Leturcq vous propose une expo-vente de crèches en céramiques authentiques, durables et poétiques. .

14 Rue Saint-André Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 25 88 03 20

English :

Ceramic artist Marie-Bernadette Leturcq presents an exhibition and sale of authentic, durable and poetic ceramic nativity scenes.

L’événement Exposition de céramiques Cahors a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Cahors Vallée du Lot