Exposition de céramiques Cahors

14 Rue Saint-André Cahors Lot
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-27 18:00:00
2025-12-06
L’artiste céramiste Marie-Bernadette Leturcq vous propose une expo-vente de crèches en céramiques authentiques, durables et poétiques.
14 Rue Saint-André Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 25 88 03 20
English :
Ceramic artist Marie-Bernadette Leturcq presents an exhibition and sale of authentic, durable and poetic ceramic nativity scenes.
