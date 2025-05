EXPOSITION DE CÉRAMIQUES DE LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE » – Mamers, 2 juin 2025 07:00, Mamers.

Sarthe

EXPOSITION DE CÉRAMIQUES DE LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE » 50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-02

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-06-02

EXPOSITION ARTISTIQUE DE LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE »

Exposition de la céramiste Lucie BECUWE

Les Cailloux de la Bosse

du 2 au 29 juin 2025

Reproduction des Culs Noirs ou Cailloux réalisés en grés 1300°, à la Bosse par Lucie Becuwe

Les plats, assiettes, tasses droites, écuelles, soupières, pichets, prennent le nom de Culs noir à cause du revers émaillé, pour plus de solidité, brun manganèse, après séchage de la pièce ; l’intérieur est émaillé blanc avec du blanc d’étain. Progressivement, le blanc souvent craquelé et qui déborde sur le brun va s’enrichir de taches, de filets, d’une petite fleur avant d’aboutir à un décor très caractéristique de Bonnétable, assez tardif, peint à grands coups de pinceau. Il consiste en grandes fleurs bleues, jaune, orangé, violettes, accompagnées de feuilles vertes simplifiées. Ces décors ont pu traverser une grande partie du XIXe siècle.

extrait de Potiers et Faïenciers de la Sarthe , éditions de la Reinette

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 2 au 29 juin 2025 Entrée libre –

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h,

Dimanche et jours fériés ouvert de 10h à 12h. .

50 Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

LUCIE BECUWE’S « LES CAILLOUX DE LA BOSSE » ART EXHIBITION

German :

KUNSTAUSSTELLUNG VON LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE » (DIE KIESELSTEINE DES BUCKELS)

Italiano :

MOSTRA D’ARTE DI LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE

Espanol :

EXPOSICIÓN DE LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE

L’événement EXPOSITION DE CÉRAMIQUES DE LUCIE BECUWE « LES CAILLOUX DE LA BOSSE » Mamers a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Maine Saosnois