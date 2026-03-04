Exposition de céramiques, L’Abri – Espace culturel éphémère, Aire-la-Ville

Exposition de céramiques 20 – 29 mars L’Abri – Espace culturel éphémère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Au fil des années – et surtout des rencontres – la céramique s’est invitée dans le parcours de Sandrine Chollet. Autodidacte et curieuse, elle façonne la terre, la bouscule et la transforme. Terre noire, argile blanche, chaque matière devient un terrain de jeu créatif, exploré à travers plusieurs techniques, dont le raku. Son univers sculptural a notamment été présenté à la Swiss Art Expo à Zürich en 2023.

L’Abri – Espace culturel éphémère Accès rue du Vieux-Four 52 ou chemin de Mussel 11 Aire-la-Ville 1288 Genève 0227574829 http://www.aire-la-ville.ch Abri à l’entrée du préau de l’école d’Aire-la-Ville

Sandrine Chollet – Céramiques

Sandrine Chollet