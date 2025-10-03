Exposition de céramiques « Quand la terre prend la plume » Place Fouragnan Sadirac

Place Fouragnan Maison de la poterie Sadirac Gironde

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-31

2025-10-03

Résidence artistique et exposition. En septembre, l’AGAP s’associe à la Villa Valmont (Lormont) pour une résidence autour de la céramique et des écritures créatives, avec l’artiste Anne-Laure Boyer. Une restitution publique aura lieu à la Librairie Fauve de Créon, suivie d’actions dans les écoles de Sadirac. En parallèle, les céramistes de l’AGAP présenteront leurs œuvres sur le thème de l’écriture lors de l’exposition de rentrée. Vernissage le vendredi 3 octobre 2025 à 19 h, à la Maison de la Poterie. Entrée libre. .

Place Fouragnan Maison de la poterie Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 60 03 museepoterie@sadirac.fr

