Exposition de céramiques Robert Pérot Hall de la mairie Die
Hall de la mairie 7 rue Felix Germain Die Drôme
Début : Samedi 2026-01-26
fin : 2026-02-06
2026-01-26
Exposition dédiée à Robert Pérot (1931–2003), artiste céramiste ayant vécu et travaillé dans le Diois de 1973 aux années 1980, proche de D. Baudart et J.-C. Malarmey.
Hall de la mairie 7 rue Felix Germain Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 accueil@mairie-die.fr
Exhibition dedicated to Robert Pérot (1931?2003), a ceramic artist who lived and worked in the Diois region from 1973 to the 1980s, and was a close friend of D. Baudart and J.-C. Malarmey.
