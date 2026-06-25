Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux
Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Martin-de-Mieux
Exposition de céramiques
Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Exposition de céramiques au sein de la Chapelle Saint-Vigor
Venez découvrir une exposition de céramiques au sein de la Chapelle Saint-Vigor, confectionnées par l’artiste Nathalie Curiel.
Il vous sera également possible de venir le 3 juillet 2026 pour assister au vernissage des céramiques.
L’exposition sera libre d’accès tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf le lundi .
Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie +33 6 89 81 49 19 nathaliecurielcreations@gmail.com
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English : Exposition de céramiques
Ceramics exhibition at the Saint-Vigor Chapel
L’événement Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Falaise Suisse Normande