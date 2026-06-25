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Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux

Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux

Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux mercredi 1 juillet 2026.

Adresse
Saint-Vigor de Mieux
Ville
14700 Saint-Martin-de-Mieux
Département
Calvados
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Saint-Martin-de-Mieux

Exposition de céramiques

Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Exposition de céramiques au sein de la Chapelle Saint-Vigor
Venez découvrir une exposition de céramiques au sein de la Chapelle Saint-Vigor, confectionnées par l’artiste Nathalie Curiel.

Il vous sera également possible de venir le 3 juillet 2026 pour assister au vernissage des céramiques.

L’exposition sera libre d’accès tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf le lundi   .

Saint-Vigor de Mieux Saint-Martin-de-Mieux 14700 Calvados Normandie +33 6 89 81 49 19  nathaliecurielcreations@gmail.com

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English : Exposition de céramiques

Ceramics exhibition at the Saint-Vigor Chapel

L’événement Exposition de céramiques Saint-Martin-de-Mieux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Falaise Suisse Normande