Exposition de champignons Grenier des Arts Salle multigénérationnelle Baume-les-Dames
dimanche 11 octobre 2026 · Grenier des Arts Salle multigénérationnelle · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Exposition de champignons
Grenier des Arts Salle multigénérationnelle 3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
L’association mycologique locale propose une présentation générale par genre de toutes les espèces récoltées dans les
jours précédents autour de Baume les Dames. Elle met en oeuvre, par ailleurs, différents ateliers pédagogiques à thème, en particulier celui des champignons comestibles et des champignons mortels. Les mycologues de l’association sont à l’écoute des visiteurs pour répondre à leurs questions et leur fournir tous les renseignements utiles. Une exposition de baies sauvages d’automne complète harmonieusement la manifestation. .
Grenier des Arts Salle multigénérationnelle 3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 26 50 81 jotian@wanadoo.fr
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English : Exposition de champignons
L’événement Exposition de champignons Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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