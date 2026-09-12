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Exposition de champignons Grenier des Arts Salle multigénérationnelle Baume-les-Dames

dimanche 11 octobre 2026 · Grenier des Arts Salle multigénérationnelle · Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Grenier des Arts Salle multigénérationnelle
Adresse
3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Exposition de champignons

Grenier des Arts Salle multigénérationnelle 3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

L’association mycologique locale propose une présentation générale par genre de toutes les espèces récoltées dans les
jours précédents autour de Baume les Dames. Elle met en oeuvre, par ailleurs, différents ateliers pédagogiques à thème, en particulier celui des champignons comestibles et des champignons mortels. Les mycologues de l’association sont à l’écoute des visiteurs pour répondre à leurs questions et leur fournir tous les renseignements utiles. Une exposition de baies sauvages d’automne complète harmonieusement la manifestation.   .

Grenier des Arts Salle multigénérationnelle 3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 26 50 81  jotian@wanadoo.fr

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English : Exposition de champignons

L’événement Exposition de champignons Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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