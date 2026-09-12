Exposition de champignons Grenier des Arts Salle multigénérationnelle Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Exposition de champignons

Grenier des Arts Salle multigénérationnelle 3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

L’association mycologique locale propose une présentation générale par genre de toutes les espèces récoltées dans les

jours précédents autour de Baume les Dames. Elle met en oeuvre, par ailleurs, différents ateliers pédagogiques à thème, en particulier celui des champignons comestibles et des champignons mortels. Les mycologues de l’association sont à l’écoute des visiteurs pour répondre à leurs questions et leur fournir tous les renseignements utiles. Une exposition de baies sauvages d’automne complète harmonieusement la manifestation. .

Grenier des Arts Salle multigénérationnelle 3 Rue Saint-Vincent, 25110 Baume-les-Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 26 50 81 jotian@wanadoo.fr

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English : Exposition de champignons

L’événement Exposition de champignons Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS