Exposition de champignons Maison de Quartiers des Ors Romans-sur-Isère

Maison de Quartiers des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
En plus de visiter l’exposition, chacun peut apporter sa cueillette pour la faire déterminer.
Maison de Quartiers des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
As well as visiting the exhibition, everyone can bring their own picks to be determined.
German :
Neben dem Besuch der Ausstellung kann jeder seine Sammlung mitbringen, um sie bestimmen zu lassen.
Italiano :
Oltre a visitare la mostra, è possibile portare con sé le proprie prelibatezze da determinare.
Espanol :
Además de visitar la exposición, puede traer su propia cosecha por determinar.
