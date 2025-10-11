Exposition de champignons Maison de Quartiers des Ors Romans-sur-Isère

Exposition de champignons

Maison de Quartiers des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

En plus de visiter l’exposition, chacun peut apporter sa cueillette pour la faire déterminer.

Maison de Quartiers des Ors 26 rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

As well as visiting the exhibition, everyone can bring their own picks to be determined.

German :

Neben dem Besuch der Ausstellung kann jeder seine Sammlung mitbringen, um sie bestimmen zu lassen.

Italiano :

Oltre a visitare la mostra, è possibile portare con sé le proprie prelibatezze da determinare.

Espanol :

Además de visitar la exposición, puede traer su propia cosecha por determinar.

