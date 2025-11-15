EXPOSITION DE CHAMPIGNONS École Primaire La Pierre Attelée Saint-Brevin-les-Pins

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS

École Primaire La Pierre Attelée 10 Avenue des Pierres Couchées Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

L’Association Mycologique de l’Ouest Section Pays de Retz organise une exposition de champignons les samedi 15 et dimanche 16 novembre, à l’École de la Pierre Attelée, située au 10 avenue des Pierres Couchées.

Cet événement est l’occasion idéale pour découvrir la richesse et la diversité des champignons de notre région. Des mycologues passionnés seront présents pour échanger, identifier les espèces, et partager leurs connaissances avec le public. .

