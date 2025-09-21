Exposition de chasubles anciennes Eglise Notre-Dame-de-l’Annonciation de Vinezac Vinezac
Exposition de chasubles anciennes Dimanche 21 septembre, 10h00 Eglise Notre-Dame-de-l’Annonciation de Vinezac Ardèche
L’association Vinezac-Sauvegarder pour Transmettre vous invite à découvrir une partie du patrimoine mobilier de l’église classée de Vinezac.
Pour la première fois les chasubles seront exposées dans le chœur et expliquées : symbolique des couleurs et motifs, tissus, matières, points de broderie, dentelles…
L’une de ces cinq chasubles, la chasuble jaune présente un intérêt remarquable à l’échelle régionale. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.
Eglise Notre-Dame-de-l’Annonciation de Vinezac 07110 Vinezac Vinezac 07110 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Parking à proximité
Journées européennes du patrimoine 2025
Association Vinezac Sauvegarder pour Transmettre