Exposition de chasubles liturgiques à l’église Saint Germain de Benais Église Saint-Germain Benais

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’église Saint Germain vous ouvre ses portes à la découverte de huit siècles d’histoire architecturale qui ont marqué son évolution. Victime de l’éffondrement de sa nef au début du XXème siècle, l’église Saint Germain vous livre ses trésors et la démonstration de sa résilience… À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le cadastre Napoléonien prend ses quartiers à l’église Saint Germain. Les chasubles liturgiques s’animent et s’exposent autour d’un parcours découverte sur leurs usages au coeur de la vie villageoise. Viste libre et échanges sur place avec l’équipe qui a conçu cette expostition. Partez également à la découverte des cloches de l’église Saint Germain, diffusion d’un film de quelques minutes et histoire contée par un passionné de l’art campanaire Lucas Joret.

Église Saint-Germain Place de l’Église 37140 Benais Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 97 30 11 https://benais.fr Église Saint-Germain de Benais

Voyage architectural du XIIᵉ au XXᵉ siècle

Au détour des vignes et des ruelles de tuffeau, l’église Saint-Germain de Benais se dévoile comme un livre de pierres ouvert sur huit siècles d’histoire…

Dominant le cœur du village, le clocher roman du XIIᵉ siècle, vous invite à la visite du chœur gothique angevin voûté d’ogives (XIIIᵉ s.), des deux chapelles latérales des XVᵉ – XVIᵉ siècles,

et de la nef, reconstruite sobrement après son effondrement en 1916.

Vous y découvrez les chapiteaux sculptés figurant des scènes bibliques, les stalles médiévales en chêne, et un remarquable retable baroque polychrome du XVIIᵉ siècle.

Au cours des Journées Européennes du Patrimoine la collection de chasubles liturgiques s’anime et s’expose autour d’un parcours découverte sur leurs usages. L’histoire des cloches vous est contée par un passionné d’Art Campanaire.

Devant l’église Saint Germain de Benais commence le sentier d’interprétation qui vous plonge dans la fascinante double vie du coteau qui abrite la pierre de tuffeau. En route pour une belle balade découverte (libre et balisée autour de différentes stations) de 5km au cœur du vignoble et en lisière de forêt. Un arrêt bucolique au conservatoire des variétés anciennes et l’aventure se poursuit …

D’autres belles découvertes et animations vous attendent dans le village à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine : le jeu de boule de fort vous ouvre ses portes, le café associatif dans l’ancien bureau de Poste du village, et le Château Royal de Benais qui vous ouvre les portes de son parc, de sa guinguette et vous propose une exposition originale et des visites commentées…

@Stéphanie Riocreux