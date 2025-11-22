Exposition de chat de Race Complexe Marie-Louise Montauban
Exposition de chat de Race
Complexe Marie-Louise 321 route de Paris Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Exposition féline internationale
Complexe Marie-Louise 321 route de Paris Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 7 89 64 78 64 educ-canin@outlook.fr
English : Purebred Cat Show
International Cat Show
German :
Internationale Katzenausstellung
Italiano :
Esposizione Internazionale di Gatti
Espanol : Exposición de gatos de raza pura
Exposición Internacional de Gatos
