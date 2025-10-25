Exposition de Christèle Lefay La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Exposition de Christèle Lefay La Préb’ Saint-Pol-de-Léon samedi 25 octobre 2025.

Exposition de Christèle Lefay

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-23

2025-10-25

Christèle Lefay est une artiste peintre issue des Beaux-Arts qui développe son univers artistique depuis 20 ans. Elle créée, avec les formes et les couleurs, un échange puissant entre le spectateur et l’œuvre. Elle dépeint la nature à travers de grands formats colorés et fait voyager le spectateur dans le monde microscopique.

Christèle Lefay a d’abord étudié les sciences, elle est passionnée par le microscopique et les récits d’explorateurs et de vulgarisateurs scientifiques tels que Hubert Reeves, Ernst Haeckel, Charcot… Dans sa pratique artistique elle a conservé une démarche scientifique observer, expérimenter, réfléchir puis transmettre.

Ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

