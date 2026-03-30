Exposition de Christian Antérion sur le thème de la figure féminine L’Atelier Romans-sur-Isère
Exposition de Christian Antérion sur le thème de la figure féminine L’Atelier Romans-sur-Isère lundi 6 avril 2026.
Exposition de Christian Antérion sur le thème de la figure féminine
L’Atelier 5 place Fontaine couverte Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-06
Du 6 au 19 avril, L’Atelier, lieu culturel et de créativité implanté au cœur du centre historique de Romans, accueille l’œuvre singulière du peintre Christian Antérion.
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L’Atelier 5 place Fontaine couverte Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 24 22 atelier@ville-romans26.fr
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English : Exposition de Christian Antérion sur le thème de la figure féminine
From April 6 to 19, L’Atelier, a cultural and creative venue in the heart of Romans? historic center, welcomes the singular work of painter Christian Antérion.
L’événement Exposition de Christian Antérion sur le thème de la figure féminine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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