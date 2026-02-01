Exposition de Christian Biard Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de Christian Biard

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

2026-02-16

Un monde de lumières | Peinture

Christian Biard peint la mer et le littoral breton avec profondeur et émotion. Ses marines, horizons et nocturnes captent le souffle des vagues, les reflets et la lumière changeante. Chaque toile révèle l’invisible tempêtes, abysses ou paysages transformés par le climat. La mer y apparaît majestueuse, fragile et mystérieuse, mêlant réalisme et sensations intimes pour immerger le spectateur dans son univers maritime. .

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

