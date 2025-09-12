Exposition de Christian Legendre dessins et céramiques Chez Marguerite Aubeterre-sur-Dronne

Exposition de Christian Legendre dessins et céramiques

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-21

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-20

La saison s’achève bientôt et pour cloturer, l’association chez Marguerite ouvrira de nouveau ses portes avec Christian Legendre avec ses dessins et ses céramiques pour deux week-end 13-14 et 20-21 septembre de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Chez Marguerite 25 rue Saint Jacques Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine

English : Exposition de Christian Legendre dessins et céramiques

The season is coming to an end, and to close it out, the association at Marguerite will reopen its doors with Christian Legendre and his drawings and ceramics for two weekends: 13–14 and 20–21 September from 11:00 to 13:00 and from 15:00 to 19:00.

German : Exposition de Christian Legendre dessins et céramiques

Die Saison geht bald zu Ende und zum Abschluss öffnet der Verein chez Marguerite noch einmal seine Türen mit Christian Legendre mit seinen Zeichnungen und Keramiken an zwei Wochenenden: 13-14 und 20-21 September von 11-13 Uhr und von 15-19 Uhr.

Italiano : Exposition de Christian Legendre dessins et céramiques

La stagione si sta concludendo e, per chiudere in bellezza, l’associazione Chez Marguerite riapre le sue porte con Christian Legendre che esporrà i suoi disegni e le sue ceramiche per due fine settimana: il 13-14 e il 20-21 settembre dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Espanol : Exposition de Christian Legendre dessins et céramiques

La temporada llega a su fin y, como colofón, la asociación Chez Marguerite abre de nuevo sus puertas para que Christian Legendre exponga sus dibujos y cerámicas durante dos fines de semana: del 13 al 14 y del 20 al 21 de septiembre, de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas.

