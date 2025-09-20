Exposition de Christine Pastor L’enfant dans la guerre Musée de la Résistance en Bretagne Saint-Marcel

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Behelec Saint-Marcel Morbihan

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Exposition L’enfant dans la guerre Métissage Histoire et art contemporain

Dialogue entre la création contemporaine et les collections du musée de la Résistance en Bretagne

Visite accompagnée de l’exposition samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h00 et 15h00.

Une table ronde sera organisée ultérieurement pour celles et ceux qui souhaitent échanger de façon plus approfondie. .

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Behelec Saint-Marcel 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 90

