Exposition de Christine Turbet Delof (sculptures) et Bruno Charenton (peintures), Chapelle de Kermaria-an’Isquit, Plouha

Informations pratiques

Exposition de Christine Turbet Delof (sculptures) et Bruno Charenton (peintures) 19 et 20 septembre Chapelle de Kermaria-an’Isquit Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Entre Pierre et Mer, sur les Chemins du Beau… 4ème édition !

La Municipalité de Plouha propose des expositions d’artistes locaux dans les 7 chapelles plouhatines (Ste Eugénie, La Trinité, St Laurent, St Samson, St Jean, Kérégal, Kermaria), ainsi qu’à l’église Saint-Pierre et à la Maison des Jeunes et de la Ruralité.

Chapelle de Kermaria-an’Isquit 27 Kermaria, 22580 Plouha, France Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne 0296701247 https://www.exploration-patrimoine.com/lieux/chapelle-kermaria-an-iskuit Chapelle fondée en 1240, agrandie au XVe siècle et remaniée au XVIe et XVIIIe siècle. L’édifice est précédé d’un porche orné intérieurement de sculptures (apôtres). A l’intérieur, se trouve une danse macabre peinte vers 1470-1480. Dans les écoinçons, des représentations de prophètes complètent l’ensemble.

Entre Pierre et Mer, sur les Chemins du Beau… 4ème édition !

©Mairie de Plouha