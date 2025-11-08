Exposition de cigars boxes

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Jacques Corre, luthier sauvage , expose une quarantaine de ses créations, réalisées sur le modèle des cigars boxes (instruments fabriqués à base d’objets récupérés). .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

