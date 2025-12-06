EXPOSITION DE CLARA CASTAGNÉ LIRE DANS LES CARTES Sète

EXPOSITION DE CLARA CASTAGNÉ LIRE DANS LES CARTES

Début : 2025-12-12

fin : 2026-01-18

2025-12-12

Plongez dansLire dans les cartes, l’exposition de Clara Castagné qui réinvente les cartes comme des œuvres vivantes. Un rendez-vous artistique fort au sein de la Chapelle du Quartier-Haut.

2-10 Rue Borne Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 02 87 62 chapelleduqaurtiehaut48@gmail.com

English :

Immerse yourself inLire dans les cartes, Clara Castagné?s exhibition reinventing maps as living works of art. A major artistic event in the Chapelle du Quartier-Haut.

