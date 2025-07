EXPOSITION DE CLAUDE ABAD Villespassans

EXPOSITION DE CLAUDE ABAD Villespassans vendredi 25 juillet 2025.

Villespassans Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-24

2025-07-25

Exposition de peintures

Des oeuvres aux couleurs franches et aux formes libres, une célébration de la peinture dans toute sa spontanéité.

Des oeuvres aux couleurs franches et aux formes libres, une célébration de la peinture dans toute sa spontanéité.

Vernissage le 25 juillet à partir de 18h30 .

Villespassans 34360 Hérault Occitanie lepeddelalune34@gmail.com

English :

Painting exhibition

Works in bold colors and free forms, a celebration of painting in all its spontaneity.

German :

Ausstellung von Gemälden

Werke mit klaren Farben und freien Formen, eine Feier der Malerei in ihrer ganzen Spontaneität.

Italiano :

Mostra di pittura

Opere dai colori decisi e dalle forme libere, una celebrazione della pittura in tutta la sua spontaneità.

Espanol :

Exposición de pintura

Obras de colores vivos y formas libres, una celebración de la pintura en toda su espontaneidad.

