EXPOSITION DE CLAUDE BAILLON PAYSAGES DE VERRE

11 Place Gambetta Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-11

L’Hôtel Flottes de Sébasan accueille l’exposition de Claude BAILLON Paysages de Verre du 11 décembre au 24 Janvier.

A découvrir absolument !

Vous êtes dans la lune, Baillon !

Redescendez sur la terre et restez avec nous !

J’ai souvent entendu ces paroles quand j’étais écolier et il est vrai que la contemplation du ciel et des nuages me fascinait.

J’ai compris plus tard pourquoi j’avais choisi le vitrail comme mode d’expression, parce que les nuages ont une analogie avec le verre en ce sens qu’ils filtrent et décomposent la lumière pour en faire des tableaux gigantesques et somptueux. Certains couchers de soleil sont des spectacles sidérants !

Aujourd’hui je redescend sur terre et je propose des paysages imaginaires inspirés des Grands Causses que j’ai longtemps habité.

Le dialogue entre le ciel et la terre est désormais la préoccupation de l’humanité … Aux artistes d’illustrer cette aventure.

Claude Baillon .

11 Place Gambetta Pézenas 34120 Hérault Occitanie

English :

Exhibition by artist Fred Battle at Hôtel Flottes de Sébasan in partnership with PDP Gallery

L’événement EXPOSITION DE CLAUDE BAILLON PAYSAGES DE VERRE Pézenas a été mis à jour le 2025-12-05 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE