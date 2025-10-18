Exposition de Claude Juan – « Passé / Présent, mes improbables photos » à Antibes Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes

Exposition de Claude Juan – « Passé / Présent, mes improbables photos » à Antibes Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes samedi 18 octobre 2025.

Exposition de Claude Juan – « Passé / Présent, mes improbables photos » à Antibes 18 et 19 octobre Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Alpes-Maritimes

Entrée Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T08:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Description de l’exposition :

Présentée aux Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, cette exposition met en lumière le travail photographique de Claude Juan, qui sera présent pour échanger avec les visiteurs.

À travers une série d’images mêlant lieux emblématiques d’Antibes et instants suspendus, l’artiste propose une lecture sensible du territoire, où le passé dialogue avec le présent. Chaque photographie devient un fragment de récit, une trace improbable captée dans l’ordinaire.

L’exposition offre :

• Une perspective inédite sur la ville, entre nostalgie et actualité.

• Un parcours visuel captivant, accessible à tous.

• Une entrée libre et gratuite, aux horaires d’ouverture des Archives (8h30–12h / 14h–17h).

Lieu : Archives municipales – 12 rue du Général Andréossy, Antibes.

Présence de l’artiste : Claude Juan sera sur place pour partager son approche et ses anecdotes autour des œuvres.

Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins 12 rue Andreossy. Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 10 https://archives.ville-antibes.fr Les Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins sont un service patrimonial dédié à la mémoire de la ville, accessible à tous et riche en ressources historiques, administratives et culturelles.

Mission et rôle

Les Archives municipales ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits par l’administration communale, ainsi que ceux confiés par des particuliers ou associations liés à la ville. Elles participent activement à la constitution et à la diffusion de la mémoire antiboise et juanaise.

Services proposés

• Salle de lecture ouverte au public : accessible gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité, elle permet de consulter des documents pour des recherches administratives, généalogiques ou historiques.

• Service éducatif : propose des activités pédagogiques pour les établissements scolaires et les groupes, afin de découvrir le patrimoine local.

• Expositions et événements : les Archives organisent régulièrement des expositions thématiques et des conférences, comme celles sur le Fort Carré ou l’histoire du Garden Beach.

Informations pratiques

• Adresse : 12 rue du Général Andréossy, 06600 Antibes

• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

• Contact : archives@ville-antibes.fr

• Site officiel : archives.ville-antibes.fr Entrée Libre et gratuite

Parkings Fort Carré (gratuit)/ Navette gratuite depuis la Vieille Ville https://www.antibes-juanlespins.com/information/actualites/navettes-gratuites

L’exposition « Passé / Présent, mes improbables photos » de Claude Juan est une invitation à explorer Antibes à travers un regard poétique et décalé, entre mémoire et modernité.

©mairie_antibes