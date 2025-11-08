Exposition de Claude Olivier à l’Atelier du Peu Rémalard Rémalard en Perche

Exposition de Claude Olivier à l’Atelier du Peu

Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

2025-11-08

À partir de peu Bestiaire imaginaire.

Claude Olivier, poète des détournements, habite Rémalard depuis des années, il aime se retrouver dans son atelier du bord de l’Huisne entouré de mille bouts d’objets qui l’inspirent…

Autodidacte, il réinvente sans tabous, à partir de presque rien, de pas grand-chose, de vieux outils, de vieilleries…

un, deux, trois outils, et voilà un animal qui voit le jour. Il passe du coq à l’âne, d’une pince à un crocodile et transforme ses pioches en piafs.

Pratique à découvrir à l’Atelier du Peu au 14 Grande Cour à Rémalard. .

Rémalard 14 Grande Cour Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

