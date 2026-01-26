Exposition de Claude Ribot villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou

Exposition de Claude Ribot

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19

Sculpteur, modeleur et dessinateur, entrez dans l’univers libre et poétique de Claude Ribot .

villevêque Rue du port Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66 culture@rivesduloirenanjou.fr

