Exposition de clefs anciennes, cadenas, serrures, coffrets De l’Antiquité au XXème siècle Et si elles pouvaient parler… Le Bistro Saint-Vigor-le-Grand

Saint-Vigor-le-Grand

Exposition de clefs anciennes, cadenas, serrures, coffrets De l’Antiquité au XXème siècle Et si elles pouvaient parler…

Le Bistro 21 ZA DE L ABBAYE BOULEVARD WISTON CHI Saint-Vigor-le-Grand Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 12:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Du 03 au 05 juillet 2026, au sein du Restaurant Le Bistro de St Vigor Le Grand, sera présentée au public une collection de clefs anciennes de l’antiquité au XXème siècle, de cadenas, serrures, coffres & coffrets anciens.

Pour le public, il sera l’occasion de remonter l’histoire concrètement.

Du 03 au 05 juillet 2026, au sein du Restaurant Le Bistro de St Vigor Le Grand, sera présentée au public une collection de clefs anciennes, allant de l’antiquité au XXème siècle, de cadenas, serrures, coffres & coffrets anciens.

Pour le public, il sera l’occasion de remonter l’histoire concrètement. .

Le Bistro 21 ZA DE L ABBAYE BOULEVARD WISTON CHI Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie +33 6 95 02 17 66 dime@neuf.fr

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English : Exposition de clefs anciennes, cadenas, serrures, coffrets De l’Antiquité au XXème siècle Et si elles pouvaient parler…

From 03 to 05 July 2026, at the Restaurant Le Bistro in St Vigor Le Grand, the public will be able to see a collection of antique keys from antiquity to the 20th century, as well as padlocks, locks and antique chests and boxes.

It’s a chance for the public to step back in time.

L’événement Exposition de clefs anciennes, cadenas, serrures, coffrets De l’Antiquité au XXème siècle Et si elles pouvaient parler… Saint-Vigor-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Bayeux Intercom