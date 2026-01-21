Exposition de cobayes de races Salle Armand Pradel Ébreuil
Exposition de cobayes de races Salle Armand Pradel Ébreuil samedi 11 avril 2026.
Exposition de cobayes de races
Salle Armand Pradel 19 Av. de la Gare Ébreuil Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Gratuit pour -12 ans
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:30:00
2026-04-11
Découvrez une multitude de cobayes de race exceptionnels Shelty, Texel, Péruvien, Alpaga, Lunkarya, Abyssinien, Rex et bien d’autres ! Bourse aux cobayes et stands d’exposants pour tous les passionnés.
Salle Armand Pradel 19 Av. de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 72 48
English :
Discover a multitude of exceptional pedigree guinea pigs: Shelty, Texel, Peruvian, Alpaca, Lunkarya, Abyssinian, Rex and many more! Guinea pig market and exhibitors’ stands for all enthusiasts.
L’événement Exposition de cobayes de races Ébreuil a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Val de Sioule