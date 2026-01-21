Exposition de cobayes de races Salle Armand Pradel Ébreuil

Exposition de cobayes de races

Salle Armand Pradel 19 Av. de la Gare Ébreuil Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Gratuit pour -12 ans

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:30:00

2026-04-11

Découvrez une multitude de cobayes de race exceptionnels Shelty, Texel, Péruvien, Alpaga, Lunkarya, Abyssinien, Rex et bien d’autres ! Bourse aux cobayes et stands d’exposants pour tous les passionnés.

Salle Armand Pradel 19 Av. de la Gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Discover a multitude of exceptional pedigree guinea pigs: Shelty, Texel, Peruvian, Alpaca, Lunkarya, Abyssinian, Rex and many more! Guinea pig market and exhibitors’ stands for all enthusiasts.

