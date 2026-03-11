Exposition de collage photographique Les femmes du marché de Hienghène RP3 Hienghène

Exposition de collage photographique Les femmes du marché de Hienghène

Début : Samedi 2026-03-13

fin : 2026-05-15

2026-03-13

L’exposition Les Femmes du Marché de Polo Gaspar Vallecilla présente des collages photographiques célébrant les femmes de Hienghène, garantes des savoirs alimentaires, de la souveraineté alimentaire et de la culture vivrière locale.

English :

Polo Gaspar Vallecilla?s exhibition Les Femmes du Marché features photographic collages celebrating the women of Hienghène, guardians of food knowledge, food sovereignty and local food culture.

