Exposition de collages Sylvie Broussard Boileau Bourges

31 Rue Coursarlon Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-20
fin : 2025-10-18

2025-09-20

Venez nombreux à l’exposition de collage de Sylvie Broussard !
Sylvie Broussard expose ses créations à la librairie-café Simone(S) !   .

31 Rue Coursarlon Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 34 64 57 61  sylvie.broussard18@gmail.com

English :

Come one, come all to Sylvie Broussard’s collage exhibition!

German :

Kommen Sie zahlreich zur Collage-Ausstellung von Sylvie Broussard!

Italiano :

Venite tutti alla mostra di collage di Sylvie Broussard!

Espanol :

Vengan todos a la exposición de collages de Sylvie Broussard

