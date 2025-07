Exposition de collages « Wanda Forever » Fatouville-Grestain

Exposition de collages « Wanda Forever » Fatouville-Grestain vendredi 8 août 2025 14:00:00.

Exposition de collages « Wanda Forever »

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Début : 2025-08-08 14:00:00

fin : 2025-08-09 19:00:00

2025-08-08 2025-08-09 2025-08-10

« Je récupère des livres abîmés et des photos délaissées dans les boîtes à livres et au coin des rues de Vitry. J’en glâne aussi ailleurs, notamment en Bretagne. Plus personne n’en veut mais ces images existent encore et j’aime me dire qu’elles se prêtent à une nouvelle histoire pour échapper à l’oubli.

En associant des séquences visuelles et textuelles orphelines, je développe une dramaturgie alternative. La technique est simple papiers, colle, ciseaux. Je compose l’image d’abord, le texte s’ajoute ensuite. Il est la final touch qui vient re-raconter l’ensemble. Je ne cherche pas l’illusion d’optique mais la stimulation de l’imaginaire. J’essaie de ne rien anticiper dans la composition mais au contraire d’opérer selon une dynamique de sérendipité* et de paréidolie.

Plus c’est littéral, plus c’est heureux. Si c’est joli, c’est fortuit. Si c’est merdique, tant mieux. Si on n’a pas la réf, c’est pas grave. Si ça fait sourire, alors là je me sens moins seule dans la vie.

Wanda Forever est un pseudonyme qui fait référence à plusieurs femmes que j’admire. »

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Exposition de collages « Wanda Forever »

« I collect damaged books and neglected photos from book boxes and street corners in Vitry. I also collect them elsewhere, particularly in Brittany. No one wants them any more, but these images still exist, and I like to think that they lend themselves to a new story to escape oblivion.

By combining orphaned visual and textual sequences, I develop an alternative dramaturgy. The technique is simple: paper, glue, scissors. I compose the image first, then add the text. It’s the « final touch » that re-tells the whole story. I’m not looking for optical illusions, but to stimulate the imagination. I try not to anticipate anything in the composition, but rather to operate according to a dynamic of serendipity* and pareidolia.

The more literal, the happier. If it’s pretty, it’s fortuitous. If it’s crap, so much the better. If you don?t have the ref, it doesn?t matter. If it makes you smile, then I feel less alone in life.

Wanda Forever is a pseudonym that refers to several women I admire »?

German :

« Ich sammle beschädigte Bücher und vernachlässigte Fotos in den Bücherkisten und an den Straßenecken von Vitry. Ich sammle sie auch anderswo, vor allem in der Bretagne. Niemand will sie mehr haben, aber die Bilder existieren noch und ich denke gerne daran, dass sie sich für eine neue Geschichte eignen, um dem Vergessen zu entgehen.

Indem ich verwaiste visuelle und textliche Sequenzen miteinander verbinde, entwickle ich eine alternative Dramaturgie. Die Technik ist einfach: Papier, Klebstoff, Schere. Ich komponiere zuerst das Bild, dann kommt der Text hinzu. Er ist der « final touch », der das Ganze neu erzählt. Ich suche nicht nach optischen Täuschungen, sondern möchte die Vorstellungskraft anregen. Ich versuche, in der Komposition nichts vorwegzunehmen, sondern im Gegenteil mit einer Dynamik der Serendipität* und der Pareidolie zu operieren.

Je wörtlicher, desto glücklicher. Wenn es schön ist, ist es zufällig. Wenn es beschissen ist, umso besser. Wenn man den Ref nicht hat, ist das okay. Wenn es einen zum Lächeln bringt, dann fühle ich mich weniger allein im Leben.

Wanda Forever ist ein Pseudonym, das sich auf mehrere Frauen bezieht, die ich bewundere. »?

Italiano :

« Raccolgo libri danneggiati e foto trascurate dalle cassette dei libri e dagli angoli delle strade di Vitry. Li raccolgo anche altrove, in particolare in Bretagna. Nessuno le vuole più, ma queste immagini esistono ancora e mi piace pensare che si prestino a una nuova storia per sfuggire all’oblio ».

Combinando sequenze visive e testuali orfane, sviluppo una drammaturgia alternativa. La tecnica è semplice: carta, colla, forbici. Prima compongo l’immagine, poi aggiungo il testo. È il « tocco finale » che racconta l’intera storia. Non cerco un’illusione ottica, ma di stimolare l’immaginazione. Cerco di non anticipare nulla nella composizione, ma piuttosto di operare secondo una dinamica di serendipità* e pareidolia.

Più è letterale, più è felice. Se è bello, è fortuito. Se è una schifezza, tanto meglio. Se non capisci l’arbitro, non importa. Se ti fa sorridere, allora mi sento meno solo nella vita.

Wanda Forever è uno pseudonimo che si riferisce a diverse donne che ammiro

Espanol :

« Recojo libros estropeados y fotos descuidadas de las cajas de libros y las esquinas de las calles de Vitry. También los colecciono en otros lugares, sobre todo en Bretaña. Ya nadie las quiere, pero estas imágenes siguen existiendo y me gusta pensar que se prestan a una nueva historia para escapar del olvido.

Combinando secuencias visuales y textuales huérfanas, desarrollo una dramaturgia alternativa. La técnica es sencilla: papel, pegamento, tijeras. Primero compongo la imagen y luego añado el texto. Es el « toque final » que vuelve a contar toda la historia. No busco una ilusión óptica, sino estimular la imaginación. Intento no anticipar nada en la composición, sino operar según una dinámica de serendipia* y pareidolia.

Cuanto más literal es, más feliz es. Si es bonito, es fortuito. Si es basura, mejor. Si no pillas el árbitro, no importa. Si te hace sonreír, me siento menos solo en la vida.

Wanda Forever es un seudónimo que hace referencia a varias mujeres que admiro

